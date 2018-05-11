ГААД получит 3,3 млн манатов на строительства автодороги в пригороде Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о выделении Госагентству автомобильных дорог (ГААД) 3,3 млн манатов на строительство автодороги Мехтиабад-Пиршаги.

Текст распоряжения опубликован на сайте главы государства.

Автодорога Мехтиабад-Пиршаги соединяет три населенных пункта, в которых проживают 21 тыс. человек.

Средства на строительство автодороги будут выделены из госбюджета Азербайджана на 2018 год в рамках государственных капвложений.