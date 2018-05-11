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ТЭК 11.05.2018 20:44

Грузия в 2018г рассчитывает привлечь 74 млн евро от KfW и AFD на проекты в сфере энергетики

Правительство Грузии, Германский кредитный банк развития (KfW) и Агентство развития Франции (AFD) находятся в процессе оформления декларации о финансовом сотрудничестве, в соответствии с которой страна планирует получить от этих организаций 74 млн евро для развития энергорынка страны и осуществления проектов в сфере энергоэффективности.

Как сообщает пресс-служба правительства, об этом премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил на заседании кабинета министров. На нем, в частности, обсуждались вопросы, связанные с развитием сферы энергетики, в том числе принятие национального плана действий по обеспечению энергоэффективности, что предусмотрено членством Грузии в Европейском энергетическом сообществе.

"После осуществления необходимых мероприятий, возможно, что уже в этом году Германский кредитный банк выделит Грузии финансовый ресурс в размере 49 млн евро, а Агентство развития Франции - 25 млн евро", - сказал Г.Квирикашвили.

В каком виде и на каких условиях будут получены средства, не уточняется.

"Договоры, которые будут подписаны с европейскими партнерами, будут способствовать осуществлению таких проектов, как развитие конкурентного рынка электроэнергии, превращение Грузии в хаб электроэнергии, освоение возобновляемой энергии и принятие рамочной программы энергоэффективности", - цитирует пресс-служба главу кабмина.

Германия является одним из крупнейших инвесторов и доноров Грузии. В частности, банк KfW, который работает в Грузии с 1993 года, инвестировал за это время более 750 млн евро в экономику страны, в том числе в финансовую, энергетическую, инфраструктурную сферы, а также в окружающую среду и здравоохранение.

AFD - государственное финансовое учреждение и главный исполнитель официальной политики Франции по оказанию помощи развивающимся странам. AFD, штаб-квартира которого находится в Париже, финансирует и поддерживает проекты развития в более чем 90 странах, в том числе в Грузии.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ЕС, ЭНЕРГОПРОЕКТЫ, ФИНАНСИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]