Миллиардер Иванишвили назвал причиной возвращения в политику наметившееся противостояние во власти в Грузии

Бывший премьер-министр Грузии, миллиардер Бидзина Иванишвили заявил на съезде правящей партии "Грузинская мечта", которая избрала его своим лидером, что вернулся в политику из-за наметившегося противостояния в высших эшелонах власти.

"Это наметившееся противостояние вышло за рамки приемлемой для политической команды демократичности", - сказал он, подчеркнув, что правящая партия не может терять время в "пустых спорах".

"Недопустимо из-за личных противоречий и обиды создавать даже малейшие преграды партии. Я почувствовал, что созданная мной партия, идеологическая основа которой - народность, в случае углубления этих процессов могла отойти от народа, поэтому я и решил вернуться", - добавил Б.Иванишвили.

На съезде правящей партии он также отметил, что Грузия достигла больших результатов во внешней политике.

"Мы являемся ассоциированными членами единой европейской семьи и этот факт уже юридически подтвержден. С Европой задействован режим свободной торговли и безвизовых поездок, которым воспользовалось множество людей", - сказал Б.Иванишвили.

Он также заявил, что ощутимо укрепились отношения Грузии с главным стратегическим партнером страны - США.

Кроме того, Б.Иванишвили заявил о "частичной деэскалации" в грузинско-российских отношениях.

"Мы частично уже достигли деэскалации отношений с РФ и надеемся, что с помощью наших международных партнеров станет возможным слушать друг друга и перейти на режим диалога, что создаст перспективы достижения шаг за шагом наших государственных целей", - подчеркнул председатель "Грузинской мечты".

Делегаты пятого съезда правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" в пятницу единогласно избрали председателем партии ее основателя Б.Иванишвили.

На съезде также избран новый политсовет партии из 15 членов, состав которого в значительной степени изменился.

До последнего времени пост председателя партии занимал действующий премьер Грузии Георгий Квирикашвили. На прошлой неделе Г.Квирикашвили сообщил, что Б.Иванишвили принял решение вернуться в политику.