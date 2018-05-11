Глава аппарата Белого дома считает, что нелегалы с Юга не могут ассимилироваться в США из-за низкого уровня образования

Старший помощник президента США Дональда Трампа и глава аппарата Белого дома Джон Келли заявил, что нелегальные иммигранты, пребывающие в США через южную границу, не способны ассимилироваться в стране ввиду своей необразованности.

"Они должным образом не вливаются (в американское общество - ИФ), они на это не способны", - заявил он в интервью американской радиостанции NPR.

"Большинство людей, которые нелегально переезжают в США - неплохие люди. Они не преступники", - добавил Дж.Келли.

При этом он отметил, что большинство нелегальных иммигрантов прибывают в США из "сельскохозяйственных местностей", в которых "нормой является образование только на уровне четвертого, пятого или шестого класса".

В начале апреля президент США подписал меморандум о привлечении сил Национальной гвардии на охрану границы между США и Мексикой. В Белом доме объяснили это решение необходимостью бороться с нелегальной иммиграцией и наркотрафиком.