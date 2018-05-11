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СНГ 11.05.2018 21:17

Более половины граждан Молдавии выступают против вступления страны в НАТО - опрос

За интеграцию Молдавии в Европейский союз выступает 38% граждан, а в Евразийский Экономический союз - 34%, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, представленные в пятницу на пресс-конференции Центром социологических исследований Молдавии (CCSM).

Согласно опросу, еще 22% граждан считают, что Молдавии следует объединиться с Румынией.

В то же время, более половины респондентов (54%) выступают против вступления Молдавии в НАТО, 24% - поддерживает эту идею, а 22% - еще не определились по этому вопросу.

На вопрос о том, кто является лучшим другом Молдавии, 38% респондентов назвали Россию, 37% - Румынию, 8% - Германию, 5% - США, 2% - Украину. Еще 10% назвали другие страны.

Рейтинг доверия граждан к иностранным лидерам возглавляет президент России Владимир Путин, которому доверяет 57% респондентов. За ним следуют экс-президент Румынии Траян Бэсеску - 49%, лидер Белоруссии Александр Лукашенко - 34%, канцлер Германии Ангела Меркель - 27%, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили - 17%, президент США Дональд Трамп - 15%, украинский президент Петр Порошенко - 10% и французский лидер Эмманюэль Макрон - 9%.

Опрос проводился в Кишиневе с 30 апреля по 8 мая. В нем приняло участие 750 респондентов. Погрешность - 3%.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, НАТО, СОЦОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]