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Регион 11.05.2018 19:52

Партия Саргсяна заявила о намерении содействовать новому правительству Армении, но не будет разделять ответственность

Возглавляемая экс-премьером Армении, бывшим президентом страны Сержем Саргсяном Республиканская партия будет содействовать новому правительству республики.

"Успех правительства - успех всех граждан Армении, и мы будем содействовать их успеху", - сказала член фракции Республиканской партии в парламенте страны Маргарит Есаян журналистам по итогам заседания исполнительного органа партии в пятницу.

По ее словам, в партии также не будут препятствовать вовлечению своих членов в состав нового правительства.

"Единственное условие - они должны заморозить свое членство в Республиканской партии. Мы содействуем правительству, но разделять ответственность не будем", - сказала М.Есаян.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]