Партия Саргсяна заявила о намерении содействовать новому правительству Армении, но не будет разделять ответственность

Возглавляемая экс-премьером Армении, бывшим президентом страны Сержем Саргсяном Республиканская партия будет содействовать новому правительству республики.

"Успех правительства - успех всех граждан Армении, и мы будем содействовать их успеху", - сказала член фракции Республиканской партии в парламенте страны Маргарит Есаян журналистам по итогам заседания исполнительного органа партии в пятницу.

По ее словам, в партии также не будут препятствовать вовлечению своих членов в состав нового правительства.

"Единственное условие - они должны заморозить свое членство в Республиканской партии. Мы содействуем правительству, но разделять ответственность не будем", - сказала М.Есаян.