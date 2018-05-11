Спикер ливанского парламента уверен, что с последствиями масштабной войны на Ближнем Востоке не справится даже президент США

Председатель ливанского парламента Набих Берри сказал, что в случае масштабной войны на Ближнем Востоке президент США не справится с ее последствиями, сообщает в пятницу агентство Ассошиэйтед Пресс.

"У Америки есть свои интересы в Сирии, и если произойдет война помасштабнее, я не думаю, что даже американский президент справится с ее последствиями", - сказал он в интервью агентству АП.

В ночь на четверг Израиль атаковал иранские формирования на территории Сирии. Израиль заявил, что это был ответ на обстрел со стороны иранских формирований израильских позиций в районе Голанских высот.

По данным Минобороны РФ, удар был нанесен с 01:45 до 03:45 утра, в атаке участвовали 28 израильских самолетов F-15 и F-16, которые выпустили около 60 ракет. Также со стороны Израиля было выпущено более 10 тактических ракет класса "земля-земля".