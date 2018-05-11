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Дальнее зарубежье 11.05.2018 22:02

Аргентинский песо возобновил падение, обновив рекордный минимум к доллару США

Курс аргентинского песо к доллару США в пятницу возобновил падение, обновив рекордный минимум.

Курс опускался до 24,2247 песо/$1, к 20:00 он составлял 23,4748 песо/$1, что на 3,4% ниже уровня закрытия предыдущей сессии.

Предыдущий минимум курс песо к доллару установил ранее на этой неделе, однако затем аргентинская валюта начала укрепляться на новостях о переговорах властей страны с Международным валютным фондом (МВФ) о предоставлении Буэнос-Айресу кредитной линии объемом $30 млрд, пишет MarketWatch.

Центробанк Аргентины проводил интервенции на валютном рынке, продавая доллары и покупая песо с целью поддержания нацвалюты и предотвращения ее дальнейшего резкого падения.

Аргентина в значительной мере зависит от долларового финансирования, и повышение процентных ставок в США оказывает давление на ее бюджет, создавая угрозу валютного кризиса, отмечают эксперты.

На протяжении последних 14 лет Аргентина почти все время находилась в состоянии дефолта по тем или иным долговым обязательствам. Ей дважды потребовалась реструктуризация долга - в 2005 году при президенте Несторе Киршнере и в 2010 году, когда страну возглавила его жена Кристина Фернандес де Киршнер.

В первые дни 2018 года Аргентина привлекла на долговых рынках $9 млрд, и министр финансов Луис Капуто с тех пор несколько раз обещал больше не размещать долговые обязательства в ближайшее время.

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Тэги: АРГЕНТИНА, ВАЛЮТА, КУРС, ПАДЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]