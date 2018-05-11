Мэр Лондона хочет запретить рекламу фастфуда на транспорте

Наружная реклама вредной еды, включая фастфуд известных брендов, может быть запрещена в лондонском метро и наземном транспорте в рамках мер по борьбе с лишним весом у детей, заявил мэр британской столицы Садик Хан.

Кроме того, С.Хан предложил запретить открывать новые заведения, торгующие едой навынос, в радиусе 400 метров от школ.

Как пишет BBC, около 40% детей в возрасте 10-11 лет, проживающих в Лондоне, страдают от лишнего веса - это один из самых высоких показателей в Европе. При этом бедные слои населения больше подвержены этой проблеме: так, среди проживающих в неблагополучном округе Баркинг-энд-Дагенхэм в восточном Лондоне детское ожирение наблюдается в два раза чаще, чем в богатом районе Ричмонд.

По данным организации Transport for London (TfL), управляющей общественным транспортом столицы Великобритании, реклама продуктов питания и напитков принесла примерно 20 млн фунтов стерлингов ($27 млн) в 2016-17 финансовом году, при этом две трети дохода поступили от рекламы продуктов, содержащих высокий процент жиров, сахара и соли, говорится в пресс-релизе TfL.

Всего в прошлом фингоду TfL заработала 5,4 млрд фунтов, главным образом за счет продажи билетов на транспорт.

Отмечается, что запреты на рекламу фастфуда действуют в ряде других городов мира - в частности, Амстердам запретил такие плакаты на общественном транспорте с начала этого года.