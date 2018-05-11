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Дальнее зарубежье 11.05.2018 20:26

Необходимо сохранять то, что дает результат - так ЕС намерен поступить с иранской ядерной сделкой, заявила Могерини

Надо проявлять рациональность, спокойствие, предсказуемость, уважение и вести диалог, когда в мире, как сегодня, наступают сложные времена, чтобы избежать наихудших сценариев, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Предупреждать выход спирали конфликта из-под контроля, сдерживать напряженность, сохранять то, что все еще работает и дает результат, - как мы полны решимости действовать с иранской ядерной сделкой", - сказала высокий представитель ЕС по иностранным делам, выступая в пятницу во Флоренции на конференции о состоянии Европейского союза.

Она отметила свое осознание того, что это не тенденция настоящего момента, когда "настроением нашего времени являются крики, оскорбления и издевательства, систематическое уничтожение и разрушение того, что уже построено". "В то время как секрет изменений - а мы нуждаемся в изменениях - состоит в том, чтобы направить всю энергию не на разрушение старого, а предпочтительнее - на строительство нового", - продолжила Ф.Могерини.

По ее оценке, сегодняшнее состояние мира - это состояние хаоса, распространения кризисов, когда конфликтность и конфронтация преобладают над рациональностью.

"У меня сложилось впечатление, что этот импульс к уничтожению не ведет нас ни к чему хорошему. Это не решение даже одной из проблем, с которыми мы сталкиваемся, а их много. Наоборот, это добавляет конфликтность к конфликтности", - считает глава европейской дипломатии.

"То, что приводит к решениям, - это терпеливое, уважительное, рациональное, скромное искусство компромисса, построение беспроигрышных решений, когда могут быть учтены интересы каждого, когда вы будете знать, что если что-то хорошо для вашего контрагента, это не обязательно будет плохо для вас", - заявила Ф.Могерини.

Текст ее выступления распространила в Брюсселе Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС).

Как ранее в пятницу сообщила ЕВС, Ф.Могерини созывает 15 мая министерские встречи по соглашению об иранском атоме в форматах ЕС-Германия-Великобритания-Франция и ЕС-Германия-Великобритания-Франция-Иран.

"Высокий представитель по иностранным делам и политике безопасности и заместитель председателя Европейской комиссии Федерика Могерини проведет во вторник, 15 мая, в Брюсселе встречу с министрами иностранных дел (формата - ИФ) E3 (Германия, Франция, Великобритания). За этим заседанием последует встреча той же группы с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом", - говорилось в коммюнике, распространенном в Брюсселе.

Совещания, уточняла ЕВС, будут посвящены реакции Евросоюза на объявление президента Дональда Трампа о выходе США из ядерной сделки с Ираном.

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Тэги: ИРАН, КОМПРОМИСС, МОГЕРИНИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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