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Регион 11.05.2018 22:57

Четыре корабля НАТО в воскресенье зайдут в грузинский порт Поти

Четыре корабля 2-ой постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG2) в воскресенье нанесут визит в грузинский порт Поти, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Поти Георгий Парешишвили.

"Этот визит будет еще одним подтверждением поддержки Грузии со стороны НАТО", - сказал Г.Парешишвили.

По его словам, в рамках визита кораблей Североатлантического альянса в Поти запланировано проведение ряда мероприятий, состоятся встречи капитанов кораблей с представителями местных властей.

Натовские корабли покинут территориальные воды Грузии 17 мая.

Это не первый визит кораблей военно-морской группы НАТО в Грузию. В ноябре 2017 года корабли группы SNMG2 посещали порт Батуми.

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Тэги: ГРУЗИЯ, НАТО, КОРАБЛИ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]