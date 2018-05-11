Четыре корабля НАТО в воскресенье зайдут в грузинский порт Поти

Четыре корабля 2-ой постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG2) в воскресенье нанесут визит в грузинский порт Поти, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Поти Георгий Парешишвили.

"Этот визит будет еще одним подтверждением поддержки Грузии со стороны НАТО", - сказал Г.Парешишвили.

По его словам, в рамках визита кораблей Североатлантического альянса в Поти запланировано проведение ряда мероприятий, состоятся встречи капитанов кораблей с представителями местных властей.

Натовские корабли покинут территориальные воды Грузии 17 мая.

Это не первый визит кораблей военно-морской группы НАТО в Грузию. В ноябре 2017 года корабли группы SNMG2 посещали порт Батуми.