Транс-Каспийский международный транспортный маршрут свяжет китайский порт Ляньюньган партнерскими отношениями с грузинской Анаклией

Крупный морской порт Ляньюньган, расположенный на побережье Желтого моря в восточной части Китая, и глубоководный порт Анаклиа, строительство которого на черноморском побережье Грузии осуществляет грузино-американский консорциум Anaklia Development, договорились о сотрудничестве в перевозке грузов по Транс-Каспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ).

Соответствующий меморандум между сторонами подписали в пятницу в Тбилиси генеральный директор Anaklia Development Леван Ахвледиани и президент порта Ляньюньган Чжу Сиангианг.

"Порт Анаклиа для нашего порта будет важным партнером в регионе. Мы решили создать совместную рабочую группу, которая будет работать над тем, чтобы определить конкретные направления будущего сотрудничества между нашими портами для обеспечения роста грузоперевозок по ТМТМ", - заявил журналистам Ч.Сиангианг после подписания документа.

"Ляньюньган также будет наблюдать за развитием свободной экономической зоны в Анаклии", - добавил президент китайского порта.

Ранее меморандум о сотрудничестве был подписан между портом Ляньюньган и АО "Грузинская железная дорога".

Порт Ляньюньган находится в северно-восточной части провинции Цзянсу, являясь оконечностью крупной, пересекающей весь Китай с запада на восток транспортной артерии - Лунхай-Ланьсинвской железной дороги.

Порт Анаклиа, первая фаза строительства которого предусматривает создание мощностей пропускной способностью не менее 7 млн тонн грузов в год, планирует начать прием судов в 2021 году. В течение последующих лет мощности предполагается поэтапно довести до 100 млн тонн в год. Общая стоимость проекта составляет порядка $2,5 млрд.

ТМТМ - проект, инициированный с целью повышения транзитного потенциала и развития стран Каспийского региона. Данный маршрут пролегает из Китая в Европу через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию, Турцию. В результате совместной работы участников ТМТМ создан контейнерный сервис Nomad Express и уже начали курсировать пилотные контейнерные поезда из Китая в Азербайджан, Грузию и Турцию.