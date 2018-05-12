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Дальнее зарубежье 12.05.2018 10:02

Действия Ирана представляют серьезную угрозу международному миру и стабильности - Белый дом о телефонном разговоре Трампа и Мэй

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе телефонного разговора заявили, что действия Ирана представляют серьезную угрозу международному миру и стабильности, сообщает Белый дом.

"Оба лидера осудили провокационные ракетные обстрелы иранским режимом из Сирии по израильским гражданам. Президент Трамп призвал все страны присоединиться к Соединенным Штатам и Соединенному Королевству, чтобы дать понять, что действия иранского режима представляют серьезную угрозу международному миру и стабильности. Лидеры обсудили, как лучше всего бороться с дестабилизирующим поведением Ирана", - говорится в сообщении.

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Тэги: США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ИРАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]