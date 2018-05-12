Действия Ирана представляют серьезную угрозу международному миру и стабильности - Белый дом о телефонном разговоре Трампа и Мэй

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе телефонного разговора заявили, что действия Ирана представляют серьезную угрозу международному миру и стабильности, сообщает Белый дом.

"Оба лидера осудили провокационные ракетные обстрелы иранским режимом из Сирии по израильским гражданам. Президент Трамп призвал все страны присоединиться к Соединенным Штатам и Соединенному Королевству, чтобы дать понять, что действия иранского режима представляют серьезную угрозу международному миру и стабильности. Лидеры обсудили, как лучше всего бороться с дестабилизирующим поведением Ирана", - говорится в сообщении.