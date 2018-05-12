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Дальнее зарубежье 12.05.2018 10:20

Великобритания продолжит работать с США над сохранением давления на Северную Корею с целью денуклеаризации - Мэй

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом заверила, что Лондон будет продолжать оказывать давление на КНДР с целью денуклеаризации, говорится в заявлении официального представителя офиса британского премьера.

"Лидеры двух стран с нетерпением ждут встречи президента Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре. Премьер-министр заявила, что Великобритания продолжит работать с США над сохранением давления на Северную Корею с целью денуклеаризации", - говорится в сообщении.

Т.Мэй также поздравила Д.Трампа с возвращением на родину трех граждан США, которые находились в северокорейской тюрьме.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, США, СЕВКОРЕЯ, ДЕНУКЛЕАРИЗАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]