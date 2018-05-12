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Регион 12.05.2018 11:02

Акция протеста прошла в Тбилиси после полицейской антинаркотической операции в ночных клубах

Полицией в Тбилиси задержаны десятки участников спонтанной акции протеста, начавшейся после проведенной МВД в ночь на субботу спецоперации в ночных клубах, сообщают грузинские СМИ.

Как сообщает МВД Грузии, в тбилисских ночных клубах "Басиани" и "Галери" задержаны восемь наркоторговцев. В ведомстве отметили, что наблюдение за наркоторговцами велось в течение последних трех месяцев.

Между тем, спецоперация в ночных клубах вызвала протест у владельцев заведений и ряда общественных и политических организаций, выступающих за смягчение наркополитики в стране. Они организовали акцию протеста перед зданием парламента.

Как сообщают СМИ, между участниками акции и полицией произошло несколько столкновений, в результате чего были задержаны десятки участников. Среди задержанных оказался лидер оппозиционной партии "Новый политический центр - Гирчи" Зураб Джапаридзе.

Как заявила журналистам омбудсмен Грузии Нино Ломджария, по ее информации, в ночь на субботу восемь человек задержаны в уголовном порядке, а 20 человек в административном.

В свою очередь представители общественного движения "Белый шум" заявили журналистам, что во время спецоперации в ночных клубах и на акции протеста задержано около 60 человек.

Представители движения отметили, что в субботу намерены провести масштабную акцию протеста на проспекте Руставели в Тбилиси.

При этом грузинская телекомпания "Рустави-2" сообщает, что, по ее информации, задержано около 70 участников спонтанной акции протеста. Также телекомпания отмечает, что правоохранительные органы опечатают пять ночных клубов в Тбилиси.

МВД Грузии обещает в ближайшее время провести специальный брифинг, где объяснит проведенную спецоперацию.

Ранее СМИ сообщали о нескольких случаях гибели людей в Грузии от неизвестного нового наркотика. СМИ не исключают, что эти факты стали причиной проведения спецоперации в ночных клубах.

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Тэги: ГРУЗИЯ, НАРКОТИКИ, МВД, АКЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]