Акция протеста прошла в Тбилиси после полицейской антинаркотической операции в ночных клубах

Полицией в Тбилиси задержаны десятки участников спонтанной акции протеста, начавшейся после проведенной МВД в ночь на субботу спецоперации в ночных клубах, сообщают грузинские СМИ.
Как сообщает МВД Грузии, в тбилисских ночных клубах "Басиани" и "Галери" задержаны восемь наркоторговцев. В ведомстве отметили, что наблюдение за наркоторговцами велось в течение последних трех месяцев.
Между тем, спецоперация в ночных клубах вызвала протест у владельцев заведений и ряда общественных и политических организаций, выступающих за смягчение наркополитики в стране. Они организовали акцию протеста перед зданием парламента.
Как сообщают СМИ, между участниками акции и полицией произошло несколько столкновений, в результате чего были задержаны десятки участников. Среди задержанных оказался лидер оппозиционной партии "Новый политический центр - Гирчи" Зураб Джапаридзе.
Как заявила журналистам омбудсмен Грузии Нино Ломджария, по ее информации, в ночь на субботу восемь человек задержаны в уголовном порядке, а 20 человек в административном.
В свою очередь представители общественного движения "Белый шум" заявили журналистам, что во время спецоперации в ночных клубах и на акции протеста задержано около 60 человек.
Представители движения отметили, что в субботу намерены провести масштабную акцию протеста на проспекте Руставели в Тбилиси.
При этом грузинская телекомпания "Рустави-2" сообщает, что, по ее информации, задержано около 70 участников спонтанной акции протеста. Также телекомпания отмечает, что правоохранительные органы опечатают пять ночных клубов в Тбилиси.
МВД Грузии обещает в ближайшее время провести специальный брифинг, где объяснит проведенную спецоперацию.
Ранее СМИ сообщали о нескольких случаях гибели людей в Грузии от неизвестного нового наркотика. СМИ не исключают, что эти факты стали причиной проведения спецоперации в ночных клубах.
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