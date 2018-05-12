Стаффан де Мистура прибудет в Астану на межсирийские переговоры - МИД Казахстана

Спецпосланник генсекретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура примет участие в девятом раунде переговоров по межсирийскому урегулированию в Астане, сообщила пресс-служба МИД Казахстана.

"В качестве наблюдателей во встрече примут участие делегация ООН под руководством спецпосланника Генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры и делегация Иордании", - отмечается в сообщении.

Очередной раунд переговоров в рамках "астанинского процесса" пройдет в столице Казахстана 14-15 мая.