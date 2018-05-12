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Дальнее зарубежье 12.05.2018 11:34

Стаффан де Мистура прибудет в Астану на межсирийские переговоры - МИД Казахстана

Спецпосланник генсекретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура примет участие в девятом раунде переговоров по межсирийскому урегулированию в Астане, сообщила пресс-служба МИД Казахстана.

"В качестве наблюдателей во встрече примут участие делегация ООН под руководством спецпосланника Генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры и делегация Иордании", - отмечается в сообщении.

Очередной раунд переговоров в рамках "астанинского процесса" пройдет в столице Казахстана 14-15 мая.

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Тэги: СИРИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ, ООН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]