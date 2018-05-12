Американские F-22 сопровождали российские стратегические бомбардировщики близ Аляски

Самолеты ВВС США были подняты в воздух для сопровождения двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-95 к западу от Аляски, сообщает в субботу Си-Эн-Эн.

Российские самолёты были замечены примерно в 300 км от берегов США в пятницу утром по местному времени. Два базирующихся на Аляске самолета F-22 провели идентификацию и сопровождение двух Ту-95. При этом российские самолёты на протяжении всего времени находились в международном воздушном пространстве.

Представитель Командования воздушно-космической обороны Северной Америки генерал Эндрю Хеннесси подтвердил, что российские бомбардировщики в ходе полёта не вторгались в воздушное пространство США.