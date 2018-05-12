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Дальнее зарубежье 12.05.2018 11:57

Американские F-22 сопровождали российские стратегические бомбардировщики близ Аляски

Самолеты ВВС США были подняты в воздух для сопровождения двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-95 к западу от Аляски, сообщает в субботу Си-Эн-Эн.

Российские самолёты были замечены примерно в 300 км от берегов США в пятницу утром по местному времени. Два базирующихся на Аляске самолета F-22 провели идентификацию и сопровождение двух Ту-95. При этом российские самолёты на протяжении всего времени находились в международном воздушном пространстве.

Представитель Командования воздушно-космической обороны Северной Америки генерал Эндрю Хеннесси подтвердил, что российские бомбардировщики в ходе полёта не вторгались в воздушное пространство США.

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Тэги: США, РОССИЯ, САМОЛЕТЫ, СОПРОВОЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]