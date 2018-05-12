В Грузии пользователи интернета смогут сами отслеживать качество его работы

Национальная комиссия коммуникаций Грузии (GNCC) приняла постановление, в соответствие с которым с 15 августа будет задействован механизм контроля, предоставляющий возможность пользователям интернета самим проверять, насколько качественно он работает, сообщает GNCC.

"А до этого все интернет-провайдеры имеют четырехмесячный срок для того, чтобы привести заключенные договора с абонентами в соответствие с данным постановлением", - говорится в сообщении регулятора.

При этом отмечается, что именно после этого комиссия начнет следить за качеством интернета и проверять его в 24-часовом режиме, насколько компании соблюдают условия контракта и насколько качественный трафик предоставляется абонентам.

По информации GNCC, работа над созданием механизма контроля качества интернета ведется уже 10 месяцев, ее целью является значительное улучшение работы Сети, чтобы клиенты получали адекватное обслуживание, соответствующее оплате по тарифам.

"Вместе с тем, у абонентов будет возможность проверить, действительно ли скорость интернета, предусмотренная заключенным с провайдером договором, соответствует реальной скорости. Такую возможность им предоставит аппликация, которая будет доступна для всех граждан на веб-сайте комиссии", - говорится в сообщении.

Комиссия обещает, что после задействования системы в отношении операторов-нарушителей контрактов будут применяться предусматриваемые законом санкции, в том числе финансовые.

На сегодняшний день в Грузии более 755 тысяч интернет-абонентов и около 160 интернет-провайдеров. Самым распространенным видом интернета на территории страны является оптико-волоконный. Средняя абонентская стоимость 20 мегабит в секунду за месяц составляет порядка 30 лари (более $12).

По оценке американской правозащитной организации Freedom House, в Грузии установлены высокие цены на услуги интернет-провайдеров и мобильную связь, которые не адекватны существующей инфраструктуре, а также медленной скорости интернета.