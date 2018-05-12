Урегулирование нагорно-карабахского конфликта в большей степени в интересах самой Армении и позволит исправить сложившуюся ситуацию - вице-премьер Азербайджана

Напряженная ситуация в Армении сохранится, если не будет урегулирован нагорно-карабахский конфликт и Армения продолжит придерживаться абсурдных заявлений, сказал журналистам в субботу вице-премьер, исполнительный секретарь правящей партии «Йени Азербайджан» («Новый Азербайджан») Али Ахмедов.

По его словам, пока Армения не освободит оккупированные территории Азербайджана и будет продолжать выступать с абсурдными заявлениями, ситуация в стране будет оставаться напряженной.

«Армения находится в тупике. Нет потенциала для экономического развития. Урегулирование нагорно-карабахского конфликта в большей степени было бы в интересах самой Армении и позволило бы исправить сложившуюся ситуацию»,- сказал А.Ахмедов.

Вице-премьер также отметил, что если новые силы, которые придут к власти, не осознают необходимость справедливого разрешения конфликта, то это станет началом их трагедии.

«При таком сценарии, думаю, что в ближайшее время народ вновь выйдет на улицы, и будет требовать отставки руководства страны», - сказал А.Ахмедов.

Б.Рустамбеков