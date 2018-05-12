Миланский суд разрешил Берлускони баллотироваться на выборах

Надзорный суд Милана отменил действовавший в отношении экс-премьера Италии Сильвио Берлускони запрет на участие в выборах, сообщает в субботу газета "Коррьере делла сера".

С.Берлускони несколько лет назад был лишен этого права после того, как был признан виновным в финансовых махинациях. В итоге, в частности, он не мог принимать участие в парламентских выборах, прошедших в этом году, и, следовательно, в настоящее время не может претендовать пост премьера и другие высокие государственные посты.

Вердикт надзорного суда был вынесен 11 мая во второй половине дня. Решение вступило в силу немедленно. Таким образом, как отмечает газета, если в Италии в скором времени пройдут новые выборы, С.Берлускони сможет выставить свою кандидатуру.