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Дальнее зарубежье 12.05.2018 13:22

Миланский суд разрешил Берлускони баллотироваться на выборах

Надзорный суд Милана отменил действовавший в отношении экс-премьера Италии Сильвио Берлускони запрет на участие в выборах, сообщает в субботу газета "Коррьере делла сера".

С.Берлускони несколько лет назад был лишен этого права после того, как был признан виновным в финансовых махинациях. В итоге, в частности, он не мог принимать участие в парламентских выборах, прошедших в этом году, и, следовательно, в настоящее время не может претендовать пост премьера и другие высокие государственные посты.

Вердикт надзорного суда был вынесен 11 мая во второй половине дня. Решение вступило в силу немедленно. Таким образом, как отмечает газета, если в Италии в скором времени пройдут новые выборы, С.Берлускони сможет выставить свою кандидатуру.

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Тэги: ИТАЛИЯ, БЕРЛУСКОНИ, СУД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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