В Тбилиси освободили задержанных участников акции против антинаркотической операции в ночных клубах

Все участники акции у здания парламента в Тбилиси, задержанные в ночь на субботу за неповиновение полиции и мелкое хулиганство, освобождены, говорится в сообщении МВД Грузии.
Участники акции протестовали против силовой операции спецназа в ночных клубах "Басиани" и "Галери". В заявлении МВД говорится, что ведомство вместе с прокуратурой продолжает борьбу с наркоторговцами.
"В последнее время мы стали свидетелями смерти нескольких молодых людей, которые приняли наркотик именно в этих клубах. Сотрудники МВД в течение последних трех месяцев вели интенсивное наблюдение в ночных клубах Тбилиси, в том числе "Басиани" и "Галери". На основании судебного решения сотрудниками МВД в этих клубах были произведены контрольные закупки наркотиков", - говорится в заявлении МВД.
Ведомство сообщает, что была установлена связь задержанных в "Басиани" и "Галери" восьмерых наркоторговцев с сотрудниками этих клубов.
"Один из задержанных наркодилеров является сотрудником охраны клуба. При обыске в клубе у него были обнаружены наркотики в большом количестве, подготовленные для реализации", - сообщает МВД.
По информации грузинских СМИ, после спецоперации в ночных клубах "Басиани" и "Галери" в центре Тбилиси у здания парламента ночью собрались несколько сот молодых людей, которые требовали встречи с представителями властей. На акции полицейские задержали от 60 до 70 человек за нарушение правопорядка, мелкое хулиганство и неповиновение полиции. Все они после допроса в полицейских участках утром в субботу были освобождены, однако будут подвергнуты административному наказанию.
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