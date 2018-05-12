Жертвами израильского удара по Сирии стал 21 иностранный боец - СМИ

Нанесенные на этой неделе удары ВВС Израиля по Сирии привела к гибели 11 граждан Ирана, сообщают в субботу западные СМИ со ссылкой на связанных с сирийскими оппозиционерами активистов.

По их информации, жертвами ударов стали шесть сирийских военных и 21 иностранный боец, в том числе 11 иранцев.

Ранее на этой неделе самолеты ВВС Израиля нанесли серию ракетных ударов по сирийским военным объектам, на территории которых, по информации израильских военных, находились поддерживающие Дамаск иранские военные. Израильская сторона отметила, что удары были нанесены в ответ на проведенные Ираном с территории Сирии обстрелы военных Израиля.