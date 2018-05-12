Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0255 RUR   0.0275 GBR   2.2998 TRY   0.4006

Цена на нефть

    $/bbl WTI   71.36 Brent   77.47

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 19° Завтра 14° 23° 14 Май 16° 24° 15 Май 16° 27°

Дальнее зарубежье 12.05.2018 14:05

Жертвами израильского удара по Сирии стал 21 иностранный боец - СМИ

Нанесенные на этой неделе удары ВВС Израиля по Сирии привела к гибели 11 граждан Ирана, сообщают в субботу западные СМИ со ссылкой на связанных с сирийскими оппозиционерами активистов.

По их информации, жертвами ударов стали шесть сирийских военных и 21 иностранный боец, в том числе 11 иранцев.

Ранее на этой неделе самолеты ВВС Израиля нанесли серию ракетных ударов по сирийским военным объектам, на территории которых, по информации израильских военных, находились поддерживающие Дамаск иранские военные. Израильская сторона отметила, что удары были нанесены в ответ на проведенные Ираном с территории Сирии обстрелы военных Израиля.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: СИРИЯ, ИРАНЦЫ, ГИБЕЛЬ


Похожие новости


Сирийские повстанцы пригрозили убить иранских заложников Тегеран опровергает сообщения сирийских повстанцев о гибели трех похищенных иранцев

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]