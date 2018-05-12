Азербайджанская армия полностью готова к широкомасштабным боевым операциям- министр обороны

Азербайджанская армия полностью готова к широкомасштабным боевым операциям, заявил министр обороны Азербайджана Закир Гасанов в субботу на служебном совещании оборонного ведомства.
«Азербайджанская армия полностью готова к широкомасштабным боевым операциям заявил З.Гасанов, высказав свое отношение к безответственным заявлениям, сделанным различными официальными лицами, в том числе новоизбранным премьер-министром Армении»,- сообщает пресс-служба минобороны.
«Министр обороны предупредил военно-политическое руководство Армении, что подобные действия противника не приемлемы. Всесторонне проанализировав текущую обстановку на фронте, министр приказал держать под постоянным контролем деятельность противника на линии фронта и в глубине обороны, быть готовым к его вероятным действиям, а также принять решительные меры с целью немедленного предотвращения возможных провокаций со стороны врага», - отмечается в сообщении.
Б.Рустамбеков
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