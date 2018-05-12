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Карабахский конфликт 12.05.2018 14:04

Азербайджанская армия полностью готова к широкомасштабным боевым операциям- министр обороны

Азербайджанская армия полностью готова к широкомасштабным боевым операциям, заявил министр обороны Азербайджана Закир Гасанов в субботу на служебном совещании оборонного ведомства.

«Азербайджанская армия полностью готова к широкомасштабным боевым операциям заявил З.Гасанов, высказав свое отношение к безответственным заявлениям, сделанным различными официальными лицами, в том числе новоизбранным премьер-министром Армении»,- сообщает пресс-служба минобороны.

«Министр обороны предупредил военно-политическое руководство Армении, что подобные действия противника не приемлемы. Всесторонне проанализировав текущую обстановку на фронте, министр приказал держать под постоянным контролем деятельность противника на линии фронта и в глубине обороны, быть готовым к его вероятным действиям, а также принять решительные меры с целью немедленного предотвращения возможных провокаций со стороны врага», - отмечается в сообщении.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИНОБОРОНЫ, КАРАБАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]