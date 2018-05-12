Сирийские военнослужащие готовятся в наступательной операции в граничащих с Турцией районах - СМИ

Несколько тысяч военнослужащих армии Сирии проходят подготовку в провинции Латакия к масштабной наступательной операции, сообщает в субботу арабский портал "Аль-Масдар" со ссылкой на сирийский военный источник.

По его данным, военнослужащие тренируются в горах на востоке Латакии. Затем планируется, что они приступят к операции, состоящей из двух фаз. Цель первой из них - установить контроль на границе между Латакией и Турцией. В настоящее время в этом районе активно действуют силы экстремистов и вооруженных сторонников сирийской оппозиции.

Вторая фаза операции предусматривает продвижение в сторону города Джиср эш-Шугура (провинция Идлиб). Затем планируется отбить этот городу у противников Дамаска, а также вернуть контроль над важными пограничными районами на границе Идлиба с Турцией.