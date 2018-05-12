Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0255 RUR   0.0275 GBR   2.2998 TRY   0.4006

Цена на нефть

    $/bbl WTI   71.36 Brent   77.47

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 19° Завтра 14° 23° 14 Май 16° 24° 15 Май 16° 27°

Дальнее зарубежье 12.05.2018 14:35

Сирийские военнослужащие готовятся в наступательной операции в граничащих с Турцией районах - СМИ

Несколько тысяч военнослужащих армии Сирии проходят подготовку в провинции Латакия к масштабной наступательной операции, сообщает в субботу арабский портал "Аль-Масдар" со ссылкой на сирийский военный источник.

По его данным, военнослужащие тренируются в горах на востоке Латакии. Затем планируется, что они приступят к операции, состоящей из двух фаз. Цель первой из них - установить контроль на границе между Латакией и Турцией. В настоящее время в этом районе активно действуют силы экстремистов и вооруженных сторонников сирийской оппозиции.

Вторая фаза операции предусматривает продвижение в сторону города Джиср эш-Шугура (провинция Идлиб). Затем планируется отбить этот городу у противников Дамаска, а также вернуть контроль над важными пограничными районами на границе Идлиба с Турцией.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: СИРИЯ, ВОЕННЫЕ, ОПЕРАЦИЯ, ПОДГОТОВКА


Похожие новости


Турецкие военные будут присутствовать в Сирии до полного устранения террористической угрозы - Эрдоган 100% избирателей из числа российских военных в Сирии проголосовали за Путина За время контртеррористической операции в Сирии в ней приняли участие почти 50 тыс. российских военных - Путин Асад похвалил сирийскую армию за прорыв блокады Дейр-эз-Зора Группа американских военных прибыла в сирийский город Манбидж - СМИ Пентагон впервые может отправить наземные войска в северную часть Сирии - ТВ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]