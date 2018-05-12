В Ираке открыли воздушное пространство в связи с отсутствием атак ИГ в день выборов

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади принял решение в субботу открыть воздушное пространство Ирака, так как обстановка в стране в день парламентских выборов - спокойная, сообщает иракское государственное телевидение.

Воздушное пространство было закрыто в полночь, в преддверии голосования. Речь шла о мере предосторожности, так как террористы из группировки ИГ обещали провести нападения в день голосования.

Однако как отмечают арабские и западные СМИ, пока серьезных инцидентов в Ираке не зафиксировано, и потому премьер решил открыть воздушное пространство и возобновить полеты гражданской авиации, не дожидаясь завершения голосования.