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Дальнее зарубежье 12.05.2018 15:05

В Ираке открыли воздушное пространство в связи с отсутствием атак ИГ в день выборов

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади принял решение в субботу открыть воздушное пространство Ирака, так как обстановка в стране в день парламентских выборов - спокойная, сообщает иракское государственное телевидение.

Воздушное пространство было закрыто в полночь, в преддверии голосования. Речь шла о мере предосторожности, так как террористы из группировки ИГ обещали провести нападения в день голосования.

Однако как отмечают арабские и западные СМИ, пока серьезных инцидентов в Ираке не зафиксировано, и потому премьер решил открыть воздушное пространство и возобновить полеты гражданской авиации, не дожидаясь завершения голосования.

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Тэги: ИРАК, ВЫБОРЫ, БЕЗОПАСНОСТЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]