Volkswagen Polo, Seat Ibiza и Seat Arona отзываются производителем для устранения дефекта ремней безопасности

Около 219 тыс. автомобилей VW Polo и 191 тыс. автомобилей Seat моделей Ibiza и Arona отзываются для ремонта из-за проблем с ремнями безопасности, сообщила в субботу газета Le Soir со ссылкой на официального представителя фирмы Volkswagen.

В Бельгии, уточняет издание, будут отозваны более 6 тыс. "Фолкьсвагенов" и более 3 тыс. Seat.

Задний левый ремень безопасности нового Volkswagen Polo может отстегнуться во время крутого поворота на большой скорости, объясняет бельгийская газета.

Эта проблема, вызванная ошибкой концепции, проявляется также у новых моделей Seat Ibiza и Arona.

Владельцы таких автомашин в Бельгии получили извещения с приглашением представить их в автомастерские.