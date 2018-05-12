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Дальнее зарубежье 12.05.2018 16:10

Volkswagen Polo, Seat Ibiza и Seat Arona отзываются производителем для устранения дефекта ремней безопасности

Около 219 тыс. автомобилей VW Polo и 191 тыс. автомобилей Seat моделей Ibiza и Arona отзываются для ремонта из-за проблем с ремнями безопасности, сообщила в субботу газета Le Soir со ссылкой на официального представителя фирмы Volkswagen.

В Бельгии, уточняет издание, будут отозваны более 6 тыс. "Фолкьсвагенов" и более 3 тыс. Seat.

Задний левый ремень безопасности нового Volkswagen Polo может отстегнуться во время крутого поворота на большой скорости, объясняет бельгийская газета.

Эта проблема, вызванная ошибкой концепции, проявляется также у новых моделей Seat Ibiza и Arona.

Владельцы таких автомашин в Бельгии получили извещения с приглашением представить их в автомастерские.

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, VW, SEAT, ОТЗЫВ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]