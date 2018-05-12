Бакинский метрополитен получил второй состав поездов «Москва»

ЗАО «Бакинский метрополитен» получил второй состав вагонов модели 81-765/766, произведенных российским ОАО «Метровагонмаш» (входит в группу компаний ЗАО «Трансмашхолдинг», ТМХ), сообщили в метрополитене.
«Второй состав из пяти вагонов прибыл в Баку. В настоящее время местные специалисты совместно с российскими работают над приведением поезда в полную готовность. Предстоит провести наладочные работы, установить определенное оборудование и после тестовых испытаний пустить состав на линию», - отметили ведомстве.
Поезда имеют сквозной проход и более широкие по сравнению с предыдущими моделями дверные проёмы, а также новую систему светового оповещения открытия и закрытия дверей. Для нового поколения вагонов метро разработаны колёса низко напряжённой конструкции с шумопоглотителями. Также обеспечивается надежная, экологичная, шумо- и теплоизоляция вагонов», - подчеркивается в информации.
Кроме того, в головных вагонах выделены места для велосипедов и колясок. В пассажирских салонах используются системы кондиционирования, вентиляции и обеззараживания воздуха.
Как сообщалось, ЗАО «Бакинский метрополитен» и ОАО «Метровагонмаш» в феврале 2018 года заключили договор по поставкам для Бакинского метро вагонов серии 81-765/766 и комплектующих к ним.
ОАО «Метровагонмаш» с 1967 года поставляет подвижной состав для Бакинского метрополитена. В настоящее время в Бакинском метро эксплуатируется 280 вагонов производства Мытищинского завода.
Метрополитен в Баку действует с 1967 года. В настоящее время Бакинский метрополитен состоит из двух линий и 23-х действующих станций. В рамках реализации Госпрограммы по развитию метро, до 2030 года общее число станций метро в Баку составит 76, общая протяженность линий метро – 109 км.
Б.Рустамбеков
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