Сирийские власти призывают бежавших из Пальмиры жителей вернуться домой

Несколько тысяч жителей, бежавших из-за боевых действий из сирийского города Пальмира, возвращаются в свои дома, сообщает в субботу арабский портал "Аль-Масдар".
Такое решение они приняли после того, как власти Сирии объявили, что в городе проведены работы по восстановлению инфраструктуры, и в нем можно безопасно жить. В частности, пристальное внимание было уделено восстановлению снабжения водой и электричеством.
В ходе боевых действий в Сирии Пальмира оказалась во власти террористов из группировки ИГ (запрещена в РФ). В 2016 году сирийским военным удалось выбить боевиков из города, однако затем террористы вернулись в Пальмиру, выбив сирийские правительственные войска с их позиций. Окончательно изгнать ИГ из города удалось в 2017 году.
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