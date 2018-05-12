Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0255 RUR   0.0275 GBR   2.2998 TRY   0.4006

Цена на нефть

    $/bbl WTI   71.36 Brent   77.47

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 18° Завтра 14° 23° 14 Май 16° 24° 15 Май 16° 27°

Дальнее зарубежье 12.05.2018 17:30

Сирийские власти призывают бежавших из Пальмиры жителей вернуться домой

Несколько тысяч жителей, бежавших из-за боевых действий из сирийского города Пальмира, возвращаются в свои дома, сообщает в субботу арабский портал "Аль-Масдар".

Такое решение они приняли после того, как власти Сирии объявили, что в городе проведены работы по восстановлению инфраструктуры, и в нем можно безопасно жить. В частности, пристальное внимание было уделено восстановлению снабжения водой и электричеством.

В ходе боевых действий в Сирии Пальмира оказалась во власти террористов из группировки ИГ (запрещена в РФ). В 2016 году сирийским военным удалось выбить боевиков из города, однако затем террористы вернулись в Пальмиру, выбив сирийские правительственные войска с их позиций. Окончательно изгнать ИГ из города удалось в 2017 году.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: СИРИЯ, ПАЛЬМИРА, ЖИТЕЛИ


Похожие новости


Сирийские правительственные войска отбили у террористов из ИГ древнюю цитадель Пальмиры - ТВ Генсек ООН осудил варварские атаки боевиков ИГ в Пальмире Боевики ИГ обезглавили археолога в Пальмире Сирийские самолеты нанесли удары по боевикам ИГ в Пальмире Экстремисты ИГ казнили в Пальмире почти 20 человек Сирийские военные при отступлении из Пальмиры успели эвакуировать большинство мирных жителей

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]