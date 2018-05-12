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Регион 12.05.2018 17:06

Две тысячи человек в Тбилиси требуют отставки премьера и главы МВД после полицейского рейда в ночных клубах

В центре Тбилиси, на площади перед зданием парламента, проходит акция протеста против проведенной силовой операции спецназа в двух ночных клубах, в ходе которой, по утверждению участников акции, посетители подверглись насилию и унижению.

На площади собрались более двух тысяч молодых людей. Они требуют немедленной отставки премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили, министра внутренних дел Георгия Гахарии и полицейских, командовавших спецоперацией.

"Правящая политическая сила в течение шести лет установила в стране диктатуру. Власти нам объявили войну, но мы обязательно выиграем эту войну. Мы требуем наказания всех, кто устроил насилие в клубах. Наша акция будет иметь бессрочный характер, пока не будут удовлетворены все наши требования", - заявил на акции один из ее организаторов Бека Цикаришвили.

Акция проходит в окружении кордона полицейских. Пока инцидентов не было.

В ночь на субботу полицейские на площади перед парламентом задержали несколько десятков участников спонтанно возникшей акции против силовой операции спецназа в ночных клубах. Утром все они были освобождены.

Силовая операция по противодействию наркоторговле проводилась в ночных клубах "Басиани" и "Галери". В заявлении МВД по ее итогам говорилось, что ведомство вместе с прокуратурой продолжает борьбу с наркоторговцами.

"В последнее время мы стали свидетелями смерти нескольких молодых людей, которые приняли наркотик именно в этих клубах. Сотрудники МВД в течение последних трех месяцев вели интенсивное наблюдение в ночных клубах Тбилиси, в том числе "Басиани" и "Галери". На основании судебного решения сотрудниками МВД в этих клубах были произведены контрольные закупки наркотиков", - говорится в заявлении МВД.

Ведомство сообщает, что была установлена связь задержанных в "Басиани" и "Галери" восьмерых наркоторговцев с сотрудниками этих клубов. "Один из задержанных наркодилеров является сотрудником охраны клуба. При обыске в клубе у него были обнаружены наркотики в большом количестве, подготовленные для реализации", - сообщает МВД.

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Тэги: ГРУЗИЯ, АКЦИЯ, ПРОТЕСТУЮЩИЕ, ТРЕБОВАНИЯ


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