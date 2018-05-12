В Пхеньяне заявляют о проведении работ по закрытию полигона для испытаний ядерного оружия

В Северной Корее объявили, что ведут работы по закрытию полигона Пунгери, на котором проводились испытания ядерного оружия, сообщает в субботу южнокорейское агентство "Ренхап" со ссылкой на официальные СМИ КНДР.
В МИД КНДР отметили, что северокорейская сторона "принимает меры технического характера, направленные на закрытие северного полигона".
Делается это, как подчеркнули в министерстве, "для обеспечения транспарентности в том, что касается прекращения ядерных испытаний".
Кроме того, Пхеньян планирует проведение в промежуток с 23 по 25 мая церемонии по случаю закрытия полигона. Точный день будет выбран позже - в зависимости от погодных условий.
По сообщению "Ренхап", власти КНДР предупреждают, что только журналисты из России, США, Южной Кореи, КНР и Великобритании будут допущены к освещению мероприятий, связанных с ликвидацией полигона.
"Ренхап" отмечает, что таким образом КНДР выполняет обещание, сделанное Сеулу. Агентство уточняет со ссылкой на канцелярию южнокорейского президента, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время переговоров с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином пообещал в мае закрыть полигон Пунгери.
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