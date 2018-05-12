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Дальнее зарубежье 12.05.2018 18:31

В Пхеньяне заявляют о проведении работ по закрытию полигона для испытаний ядерного оружия

В Северной Корее объявили, что ведут работы по закрытию полигона Пунгери, на котором проводились испытания ядерного оружия, сообщает в субботу южнокорейское агентство "Ренхап" со ссылкой на официальные СМИ КНДР.

В МИД КНДР отметили, что северокорейская сторона "принимает меры технического характера, направленные на закрытие северного полигона".

Делается это, как подчеркнули в министерстве, "для обеспечения транспарентности в том, что касается прекращения ядерных испытаний".

Кроме того, Пхеньян планирует проведение в промежуток с 23 по 25 мая церемонии по случаю закрытия полигона. Точный день будет выбран позже - в зависимости от погодных условий.

По сообщению "Ренхап", власти КНДР предупреждают, что только журналисты из России, США, Южной Кореи, КНР и Великобритании будут допущены к освещению мероприятий, связанных с ликвидацией полигона.

"Ренхап" отмечает, что таким образом КНДР выполняет обещание, сделанное Сеулу. Агентство уточняет со ссылкой на канцелярию южнокорейского президента, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время переговоров с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином пообещал в мае закрыть полигон Пунгери.

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Тэги: КНДР, АТОМ, ПОЛИГОН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]