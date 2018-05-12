Министр обороны Финляндии не считает договор с Пентагоном шагом к вступлению в НАТО

Подписанная 8 мая в Вашингтоне Финляндией, Швецией и США декларация о намерениях развивать сотрудничество в области обороны не является шагом в сторону членства в НАТО, заявил в субботу министр обороны Финляндии Юсси Ниинистё.

"Договор с Пентагоном не означает курса на вступление в НАТО, он обеспечивает сотрудничество на далекую перспективу", - сказал он телевидению Финляндии.

"Конечно, никаких гарантий по обороне он не дает. Финляндия остается страной, не входящей в военные альянсы. Декларация - это толчок к развитию сотрудничества, как минимум, в области военных учений. Она также обеспечивает сотрудничество на перспективу, вне зависимости от смены руководства или чиновников", - считает Ю.Ниинистё.

Финляндия и Швеция не являются членами НАТО, и большинство жителей этих стран высказываются против членства в альянсе. Руководители обоих государств ранее неоднократно заявляли, что будут решать вопрос о возможном членстве в НАТО только совместно друг с другом.