Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0255 RUR   0.0275 GBR   2.2998 TRY   0.4006

Цена на нефть

    $/bbl WTI   71.36 Brent   77.47

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 18° Завтра 14° 23° 14 Май 16° 24° 15 Май 16° 27°

Дальнее зарубежье 12.05.2018 19:12

Министр обороны Финляндии не считает договор с Пентагоном шагом к вступлению в НАТО

Подписанная 8 мая в Вашингтоне Финляндией, Швецией и США декларация о намерениях развивать сотрудничество в области обороны не является шагом в сторону членства в НАТО, заявил в субботу министр обороны Финляндии Юсси Ниинистё.

"Договор с Пентагоном не означает курса на вступление в НАТО, он обеспечивает сотрудничество на далекую перспективу", - сказал он телевидению Финляндии.

"Конечно, никаких гарантий по обороне он не дает. Финляндия остается страной, не входящей в военные альянсы. Декларация - это толчок к развитию сотрудничества, как минимум, в области военных учений. Она также обеспечивает сотрудничество на перспективу, вне зависимости от смены руководства или чиновников", - считает Ю.Ниинистё.

Финляндия и Швеция не являются членами НАТО, и большинство жителей этих стран высказываются против членства в альянсе. Руководители обоих государств ранее неоднократно заявляли, что будут решать вопрос о возможном членстве в НАТО только совместно друг с другом.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФИНЛЯНДИЯ, НАТО, МНЕНИЕ


Похожие новости


Столтенберг приветствует инициативу Финляндии по улучшению ситуации с безопасностью над Балтикой В Финляндии начались одни из крупнейших в Европе учений ВВС с участием НАТО Финляндия примет участие в учениях ВВС НАТО в странах Балтии Генсек НАТО считает, что Швеция и Финляндия сами решат вопрос о членстве в альянсе Только 21% финнов желают вступления страны в НАТО - опрос Генсек НАТО отправится в Финляндию

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]