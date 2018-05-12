МИД Армении возглавил постпред в ООН Зограб Мнацаканян

Министром иностранных дел Армении назначен постоянный представитель республики в ООН Зограб Мнацаканян.

Соответствующий указ президент Армении Армен Саркисян подписал в субботу, сообщает пресс-служба президента.

Другим указом президента З.Мнацаканян отозван с должности постпреда в ООН.

52-летний З.Мнацаканян работает в системе МИД с 1991 года. В 2002-2008 гг. был постоянным представителем Армении в Женевском офисе ООН и в других международных организациях, послом Армении в Швейцарии. В 2008-2011 гг. был постоянным представителем Армении в Совете Европы.

С 2011 по 2014 гг. занимал должность заместитель министра иностранных дел Армении.

С 2014 года является постоянным представителем Армении в ООН.

С 2008 года по настоящее время МИД Армении возглавлял Эдвард Налбандян.

Кроме назначения главы МИД президент Армении в субботу подписал указ об утверждении Мгера Григоряна в должности вице-премьера республики, сообщает пресс-служба президента.

В минувшую пятницу депутат парламента Армении, член руководимой премьером Николом Пашиняном оппозиционной парламентской фракции "Елк" Арарат Мирзоян был назначен первым вице-премьером, а вице-премьером - пресс-секретарь основанной Н.Пашиняном партии "Гражданский договор" Тигран Авинян.

В составе правительства - один первый вице-премьер и два вице-премьера.