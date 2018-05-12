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Дальнее зарубежье 12.05.2018 20:22

В ФРГ просят ФИФА вмешаться в дело журналиста Зеппельта, которого не пустили в РФ на ЧМ по футболу

Глава комитета Бундестага по делам спорта Дагмар Фрайтаг раскритиковал решение РФ не пускать на свою территорию журналиста Хайо Зеппельта и призывает ФИФА повлиять на ситуацию, сообщает в субботу агентство "Ассошиэйтед пресс".

Депутат назвал решение российской стороны "не только полностью лишенным оснований, но еще и совершенно скандальным".

Он отметил, что с нетерпением ждет реакции на эту историю главы ФИФА Джанни Инфантино, так как эта организация уже выдала Х.Зеппельту аккредитацию на работу на Чемпионате мира по футболу в РФ.

Со своей стороны глава немецкой футбольной федерации Райнхард Гриндель заявил, что "полностью убежден, что ФИФА воспользуется имеющимся влиянием, чтобы господин Зеппельт получил возможность беспрепятственно выполнять свою работу в России".

В минувшую пятницу германские СМИ сообщили, что власти РФ не дали разрешения журналисту германского телеканала АРД Х.Зеппельту приехать в Россию на Чемпионат мира по футболу 2018 года.

Согласно информации СМИ, Х.Зеппельт считается в России "персона нон-грата".

В свою очередь программный директор АРД Фолькер Геррес заявил в связи с этим делом, что в России "лучше закрывать глаза на неприятные темы".

"Бильд" напоминает, что ранее Х.Зеппельт вел журналистские расследования на тему употребления спортсменами в России допинга.

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Тэги: ФРГ, ЖУРНАЛИСТ, РОССИЯ, ЗАПРЕТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]