В ФРГ просят ФИФА вмешаться в дело журналиста Зеппельта, которого не пустили в РФ на ЧМ по футболу

Глава комитета Бундестага по делам спорта Дагмар Фрайтаг раскритиковал решение РФ не пускать на свою территорию журналиста Хайо Зеппельта и призывает ФИФА повлиять на ситуацию, сообщает в субботу агентство "Ассошиэйтед пресс".
Депутат назвал решение российской стороны "не только полностью лишенным оснований, но еще и совершенно скандальным".
Он отметил, что с нетерпением ждет реакции на эту историю главы ФИФА Джанни Инфантино, так как эта организация уже выдала Х.Зеппельту аккредитацию на работу на Чемпионате мира по футболу в РФ.
Со своей стороны глава немецкой футбольной федерации Райнхард Гриндель заявил, что "полностью убежден, что ФИФА воспользуется имеющимся влиянием, чтобы господин Зеппельт получил возможность беспрепятственно выполнять свою работу в России".
В минувшую пятницу германские СМИ сообщили, что власти РФ не дали разрешения журналисту германского телеканала АРД Х.Зеппельту приехать в Россию на Чемпионат мира по футболу 2018 года.
Согласно информации СМИ, Х.Зеппельт считается в России "персона нон-грата".
В свою очередь программный директор АРД Фолькер Геррес заявил в связи с этим делом, что в России "лучше закрывать глаза на неприятные темы".
"Бильд" напоминает, что ранее Х.Зеппельт вел журналистские расследования на тему употребления спортсменами в России допинга.
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