Напавший с ножом в Париже на прохожих был выходцем из Чечни в возрасте 20 лет - СМИ

Напавший с ножом в субботу вечером на прохожих в одном из центральных районов Парижа был выходцем из Чечни в возрасте 20 лет, сообщается на сайте радиостанции Europe1.

"Полицейские смогли установить имя нападавшего, который убил одного человека и ранил четверых", - говорится в сообщении. По данным радиостанции, у преступника не было при себе документов, но следователи "установили его личность благодаря отпечаткам пальцев".

Ранее сообщалось, что мужчина напал на прохожих около 21:30 по местному времени на улице Монсиньи. Он также попытался зайти в несколько баров и ресторанов, однако люди, спрятавшиеся внутри, не дали ему этого сделать. Полиция сначала пыталась задержать подозреваемого при помощи электрошокеров, однако ей это не удалось. После этого прозвучали два выстрела и нападавший упал, он был застрелен полицией.