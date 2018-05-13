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Происшествия 13.05.2018 09:45

Напавший с ножом в Париже на прохожих был выходцем из Чечни в возрасте 20 лет - СМИ

Напавший с ножом в субботу вечером на прохожих в одном из центральных районов Парижа был выходцем из Чечни в возрасте 20 лет, сообщается на сайте радиостанции Europe1.

"Полицейские смогли установить имя нападавшего, который убил одного человека и ранил четверых", - говорится в сообщении. По данным радиостанции, у преступника не было при себе документов, но следователи "установили его личность благодаря отпечаткам пальцев".

Ранее сообщалось, что мужчина напал на прохожих около 21:30 по местному времени на улице Монсиньи. Он также попытался зайти в несколько баров и ресторанов, однако люди, спрятавшиеся внутри, не дали ему этого сделать. Полиция сначала пыталась задержать подозреваемого при помощи электрошокеров, однако ей это не удалось. После этого прозвучали два выстрела и нападавший упал, он был застрелен полицией.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПАРИЖ, НАПАВШИЙ, ЛИЧНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]