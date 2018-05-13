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Происшествия 13.05.2018 10:26

Полиция задержала родителей мужчины, напавшего с ножом на прохожих в Париже

Полиция Франции взяла под стражу родителей 20-летнего мужчины, который с ножом напал на прохожих в центре Парижа накануне вечером, сообщают в воскресенье французские СМИ.

Ожидается, что позднее их допросят следователи.

Ранее сообщалось, что нападавший является выходцем из Чечни 1997 года рождения.

В результате нападения в Париже один человек погиб, четыре человека получили ранения.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, НАПАДЕНИЕ, РОДСТВЕННИКИ, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]