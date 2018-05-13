Полиция задержала родителей мужчины, напавшего с ножом на прохожих в Париже

Полиция Франции взяла под стражу родителей 20-летнего мужчины, который с ножом напал на прохожих в центре Парижа накануне вечером, сообщают в воскресенье французские СМИ.

Ожидается, что позднее их допросят следователи.

Ранее сообщалось, что нападавший является выходцем из Чечни 1997 года рождения.

В результате нападения в Париже один человек погиб, четыре человека получили ранения.