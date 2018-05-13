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Регион 13.05.2018 10:37

Полицейские в Тбилиси снесли палатки участников начавшейся в субботу акции протеста против борьбы с наркотиками

В Тбилиси сотрудники патрульной полиции утром в воскресенье снесли палатки на площади перед зданием парламента, установленные ночью участниками акции, которые протестуют против проводимой государством жесткой политики борьбы с наркотиками, сообщили "Интерфаксу" в МВД республики.

При этом сообщается, что полицейские задержали трех молодых людей на площади в состоянии алкогольного опьянения, но те заявили, что не имеют отношения к акции.

Несколько десятков участников акции, которые провели ночь в палатках, расценили действия полиции как провокацию, но не оказали сопротивления, заявил журналистам один из организаторов акции.

Организованный протест молодежи начался в субботу, после проведенной в двух ночных клубах Тбилиси спецоперации по задержанию торговцев наркотиками. На площади перед парламентом собрались несколько тысяч человек. На акции прозвучали требования об отставке премьер-министра и министра внутренних дел, которые якобы ответственны за проведенную силовую спецоперацию в ночных клубах электронной музыки, весьма популярных среди туристов.

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Тэги: ГРУЗИЯ, АКЦИЯ, ПАЛАТКИ, ПОЛИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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