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Дальнее зарубежье 13.05.2018 11:05

10 человек погибли, более 40 ранены в результате нападений на церкви в Индонезии

Не менее 10 человек погибли, более 40 получили ранения в результате серии взрывов в церквях в городе Сурабае на острове Ява в Индонезии, сообщает в воскресенье агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

По данным представителя полиции Франса Мангеры, первый взрыв произошел в католической церкви Санта-Мария. Погибли четыре человека, включая самого нападавшего. Спустя несколько минут взрыв прогремел в протестантской церкви Дипонегоро, а затем третий - в церкви "пятидесятников".

Среди пострадавших минимум двое - полицейские.

По информации высокопоставленного представителя полиции, чьи слова приводит АП, взрывы совершили, как минимум, пять террористов-смертников. Среди них была женщина, вместе с ней были двое детей. Очевидцы взрыва в протестантской церкви также рассказали, что видели, как женщина с детьми собиралась войти с двумя сумками в здание церкви.

Охранники церкви рассказали, что женщине с сумками запретили войти, однако она проигнорировала запрет и попыталась прорваться в церковь, в этот момент произошел взрыв.

Уличный торговец, ставший очевидцем взрыва в церкви Санта-Мария, рассказал агентству, что видел двух мужчин, прорвавшихся на территорию церкви на мотоцикле за несколько мгновений до взрыва. На одном из них был черный рюкзак.

Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за взрывы.

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Тэги: ИНДОНЕЗИЯ, ЦЕРКВИ, НАПАДЕНИЯ, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]