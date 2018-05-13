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Происшествия 13.05.2018 12:03

Жизни пострадавших при нападении в Париже вне опасности - глава МВД Франции

Одного из пострадавших при нападении в Париже прооперировали, жизни всех четверых получивших ранения вне опасности, сообщает в воскресенье газета "Фигаро" со ссылкой на заявление министра внутренних дел Франции Жерара Коллона.

По его словам, с серьезными ранениями в больницу доставили двух человек: 34-летнего мужчину и 54-летнюю женщину. Еще два человека - 26-летняя женщина и 31-летний мужчина - были госпитализированы с менее тяжелыми травмами.

В результате нападения один человек скончался, им оказался 29-летний мужчина.

Мужчина в Париже напал на прохожих в минувшую субботу около 21:30 по местному времени на улице Монсиньи. Он также попытался зайти в несколько баров и ресторанов, однако люди, спрятавшиеся внутри, не дали ему этого сделать. Полиция сначала пыталась задержать подозреваемого при помощи электрошокеров, однако ей это не удалось. После этого нападавший был застрелен.

По сообщениям СМИ, нападение совершил, предположительно, выходец из Чечни, ему было 20 лет. Его родителей взяли под стражу, позднее их допросит полиция.

Премьер-министр Франции Эдуар Филип высоко оценил оперативность сотрудников правопорядка. По его словам, тяжелых потерь удалось избежать благодаря тому, что преступник был ликвидирован спустя девять минут после поступления в полицию звонка о нападении.

Президент Франции Эмманюэль Макрон также поблагодарил полицейских за мужество, а также выразил соболезнования пострадавшим.

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Тэги: ПАРИЖ, НАПАДЕНИЕ, ПОСТРАДАВШИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]