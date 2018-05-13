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Дальнее зарубежье 13.05.2018 12:35

Для французских туристов достопримечательности Лондона более притягательны, чем Эйфелева башня и Версаль

Французские туристы предпочитают достопримечательности Лондона Эйфелевой башне и Версалю, потому что они лучше отражают историю, сообщает издание Express.

"Туристы из Франции считают, что британские достопримечательности пропитаны духом истории, поэтому отдают предпочтение им, а не памятникам Парижа", - пишет издание.

По его данным, несмотря на то, что Париж - самый популярный у туристов город мира, французы не видят в нем ничего примечательного и отдают предпочтение Лондону. Также факторами, способствующими росту популярности города, стали королевская свадьба принца Гарри и Меган Маркл, которая пройдет 19 мая, и Brexit.

Как сообщает сервис поиска и бронирования авиабилетов Jetcost, только 39% французов посетили Эйфелеву башню и 31% хотя бы раз ездили в Версаль. При этом 46% французских туристов катались на London Eye, а 44% посещали Букингемский дворец.

Эти данные были получены в ходе опроса 2,4 тыс. французов старше 18 лет, путешествовавших за границу на самолете в течение последних 5 лет.

"Достопримечательности за пределами своей страны всегда кажутся более привлекательными, чем у себя дома, несмотря на то, что они тоже хранят в себе часть культуры, наследия и истории", - цитирует издание представителя Jetcost.

Франция занимает первое место по иностранному турпотоку в Великобританию.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ТУРИСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]