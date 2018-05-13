Для французских туристов достопримечательности Лондона более притягательны, чем Эйфелева башня и Версаль

Французские туристы предпочитают достопримечательности Лондона Эйфелевой башне и Версалю, потому что они лучше отражают историю, сообщает издание Express.
"Туристы из Франции считают, что британские достопримечательности пропитаны духом истории, поэтому отдают предпочтение им, а не памятникам Парижа", - пишет издание.
По его данным, несмотря на то, что Париж - самый популярный у туристов город мира, французы не видят в нем ничего примечательного и отдают предпочтение Лондону. Также факторами, способствующими росту популярности города, стали королевская свадьба принца Гарри и Меган Маркл, которая пройдет 19 мая, и Brexit.
Как сообщает сервис поиска и бронирования авиабилетов Jetcost, только 39% французов посетили Эйфелеву башню и 31% хотя бы раз ездили в Версаль. При этом 46% французских туристов катались на London Eye, а 44% посещали Букингемский дворец.
Эти данные были получены в ходе опроса 2,4 тыс. французов старше 18 лет, путешествовавших за границу на самолете в течение последних 5 лет.
"Достопримечательности за пределами своей страны всегда кажутся более привлекательными, чем у себя дома, несмотря на то, что они тоже хранят в себе часть культуры, наследия и истории", - цитирует издание представителя Jetcost.
Франция занимает первое место по иностранному турпотоку в Великобританию.
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Азербайджанская армия полностью готова к широкомасштабным боевым операциям- министр обороны
Урегулирование нагорно-карабахского конфликта в большей степени в интересах самой Армении и позволит исправить сложившуюся ситуацию - вице-премьер Азербайджана
Бакинский метрополитен получил второй состав поездов «Москва»
Транс-Каспийский международный транспортный маршрут свяжет китайский порт Ляньюньган партнерскими отношениями с грузинской Анаклией
Грузия в 2018г рассчитывает привлечь 74 млн евро от KfW и AFD на проекты в сфере энергетики
Число участников "Бакинского марафона-2018" составило 18 тыс. человек
Жизни пострадавших при нападении в Париже вне опасности - глава МВД Франции
Полиция задержала родителей мужчины, напавшего с ножом на прохожих в Париже
Президент Алиев выделил 7,8 млн манатов на работы по благоустройству и строительство школы на севере Азербайджана
Алиев принял участие в открытии ряде социальных объектов в Хызынском районе
Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Хачмазском районе
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Nobel Oil Services приняла участие в ярмарке труда для молодежи с ограниченными возможностями
Участники программы AppLab стали победителями Регионального Финала Golden Byte 2018
Стартовал "UNEC Business Conversation Club" при поддержке AccessBank-а
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»