По инициативе Фонда Гейдара Алиева в Баку в воскресенье прошел третий «Бакинский марафон-2018», который проводится под девизом «Победи ветер!».

Марафон протяженностью 21 километр стартовал с Площади Государственного флага и завершился у Бакинского олимпийского стадиона. В этом году в забеге участвовали 18 тыс. человек.

Финиша "Бакинского марафона 2018" первым достиг участник из Украины Игорь Олефиренко (1990 года рождения). Вторым стал участник из Ирана Магомед Джафар Муради (1990 года рождения). Третьим завершил забег гражданин Турции Омар Алканоглу (1991 года рождения).

"Бакинский марафон" проводится ежегодно, впервые он прошел 1 мая 2016 года.