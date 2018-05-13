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Дальнее зарубежье 13.05.2018 14:33

Совершивший нападение в Париже мужчина получил гражданство Франции в 2010 году - СМИ

Мужчина, напавший с ножом на прохожих в центре Парижа в минувшую субботу, был гражданином Франции, он получил гражданство страны в 2010 году, сообщает в воскресенье "Франс инфо".

По информации новостного портала, ему было 20 лет, его звали Хамзат Азимов, он родился в Чечне. Гражданство Франции он получил в 2010 году, учился в одном из университетов Страсбурга, до совершения нападения проживал в Париже с родителями.

Под наблюдением спецслужб Х.Азимов находился с 2016 года.

Ранее сообщалось, что мужчина, совершивший накануне вечером нападение на прохожих в центре Парижа, был известен спецслужбам Франции как сторонник радикальных исламистов. Ему был присвоен так называемый "статус С", который свидетельствует о том, что человек может представлять угрозу безопасности из-за радикальных взглядов.

Как сообщалось, один человек погиб, еще четверо получили ранения в результате нападения в Париже в минувшую субботу вечером. Сотрудники полиции застрелили нападавшего.

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Тэги: ПАРИЖ, НАПАДАВШИЙ, ГРАЖДАНСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]