Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф выразил надежду на формирование "ясного будущего" Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранскому атому по итогам его поездок в Китай, Россию и ЕС, сообщают в воскресенье западные СМИ.

"Мы надеемся, что этим визитом в Китай и другие страны мы сможем создать ясное будущее всеобъемлющего соглашения", - заявил он журналистам по итогам переговоров с главой МИД КНР Ван И в Пекине.

После Китая глава иранского МИД направится с визитом в Москву и Брюссель