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Регион 13.05.2018 15:38

Зариф выразил надежду на "ясное будущее" ядерного соглашения по итогам переговоров в Пекине, Москве и Брюсселе

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф выразил надежду на формирование "ясного будущего" Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранскому атому по итогам его поездок в Китай, Россию и ЕС, сообщают в воскресенье западные СМИ.

"Мы надеемся, что этим визитом в Китай и другие страны мы сможем создать ясное будущее всеобъемлющего соглашения", - заявил он журналистам по итогам переговоров с главой МИД КНР Ван И в Пекине.

После Китая глава иранского МИД направится с визитом в Москву и Брюссель

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Тэги: ИРАН, МИД, СОГЛАШЕНИЕ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]