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Дальнее зарубежье 13.05.2018 16:20

ИГ взяло на себя ответственность за теракты в церквях Индонезии

Террористическая группировка ИГ взяла на себя ответственность за взрывы трех церквях в Индонезии, жертвами которых стали 11 человек и еще более 40 получили ранения, сообщает газета "Джакарта пост".

Ранее сообщалось, что в трех церквях крупного индонезийского города Сурабая на острове Ява произошли взрывы с разницей в несколько минут.

По данным Би-би-си, за атакой на церкви стояли члены одной семьи. Мать и двое детей устроили взрыв в протестантской церкви, в то время как отец и трое сыновей - в римско-католической церкви и церкви пятидесятников.

Кроме того, полиции удалось обнаружить три неразорвавшиеся бомбы в зданиях двух церквей, пишет "Джакарта глоб". В городе усилены меры безопасности, полиция проверяет остальные церкви Сурабая.

Это нападение на христианское меньшинство в Индонезии стало крупнейшим с 2005 года.

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Тэги: ИНДОНЕЗИЯ, ТЕРАКТ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]