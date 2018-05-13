ИГ взяло на себя ответственность за теракты в церквях Индонезии

Террористическая группировка ИГ взяла на себя ответственность за взрывы трех церквях в Индонезии, жертвами которых стали 11 человек и еще более 40 получили ранения, сообщает газета "Джакарта пост".

Ранее сообщалось, что в трех церквях крупного индонезийского города Сурабая на острове Ява произошли взрывы с разницей в несколько минут.

По данным Би-би-си, за атакой на церкви стояли члены одной семьи. Мать и двое детей устроили взрыв в протестантской церкви, в то время как отец и трое сыновей - в римско-католической церкви и церкви пятидесятников.

Кроме того, полиции удалось обнаружить три неразорвавшиеся бомбы в зданиях двух церквей, пишет "Джакарта глоб". В городе усилены меры безопасности, полиция проверяет остальные церкви Сурабая.

Это нападение на христианское меньшинство в Индонезии стало крупнейшим с 2005 года.