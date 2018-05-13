В Вашингтоне верят в то, что страны ЕС вслед за США выйдут из соглашения по иранскому атому - Болтон

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в воскресенье выразил надежду на то, что европейские страны выйдут из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранскому атому, сообщает в воскресенье канал Си-Эн-Эн.

"Я думаю, европейцы увидят, что пойти с нами в их интересах", - сказал Дж.Болтон в интервью каналу.

Он также не исключил возможность рассмотрения Вашингтоном вопроса о санкциях в отношении европейских стран, которые продолжат соблюдать соглашение.

"Возможно. Зависит от поведения правительств", - заявил он, отвечая на соответствующий вопрос.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил о выходе США из СВПД, заключенного в 2015 году Ираном и "шестеркой" международных посредников.