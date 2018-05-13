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Дальнее зарубежье 13.05.2018 18:21

В Вашингтоне верят в то, что страны ЕС вслед за США выйдут из соглашения по иранскому атому - Болтон

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в воскресенье выразил надежду на то, что европейские страны выйдут из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранскому атому, сообщает в воскресенье канал Си-Эн-Эн.

"Я думаю, европейцы увидят, что пойти с нами в их интересах", - сказал Дж.Болтон в интервью каналу.

Он также не исключил возможность рассмотрения Вашингтоном вопроса о санкциях в отношении европейских стран, которые продолжат соблюдать соглашение.

"Возможно. Зависит от поведения правительств", - заявил он, отвечая на соответствующий вопрос.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил о выходе США из СВПД, заключенного в 2015 году Ираном и "шестеркой" международных посредников.

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Тэги: США, ЕС, ИРАН, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]