Молодежь в Тбилиси возобновила акцию протеста против жестких мер правительства в борьбе с наркотиками

Молодые люди, протестующие против жесткой политики правительства Грузии против наркотиков, в воскресенье возобновили акцию у парламента страны в Тбилиси, сообщает корреспондент "Интерфакса".
Накануне на акции протеста у парламента отставки премьер-министра и главы МВД Грузии требовали более 2 тыс. человек.
Вместе с тем, в воскресенье на прилегающей к парламенту территории собрались несколько десятков участников ультранационалистической организации "Национальное единство Грузии", которые проводят акцию с призывами против наркомании и сексуальных меньшинств.
Их представители заявили журналистам, что "как настоящие грузины" они не допустят "разгула в Грузии наркоманов и ЛГБТ".
Сторонники "Национального единства Грузии" находятся в окружении полицейских, которые не пропускают их к площади перед парламентом, чтобы не допустить столкновения.
Один из участников акции "Национального единства", одетый в черную рубашку с красными повязками на руках, заявил журналистам, что организация создает отряды "чернорубашечников", которые объединятся в отряды "общественной гвардии".
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