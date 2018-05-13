Участие США переговорах по Сирии в Астане пока под вопросом - источник

Подтверждения об участии делегации США в девятом раунде переговоров по Сирии в Астане еще не получено, сообщил агентству "Интерфакс-Казахстан" информированный источник.

"Участие представителей США пока не подтверждено, этот вопрос пока остается под вопросом", - сказал собеседник агентства.

Между тем, в пресс-службе МИД Казахстана отметили, что " к этому моменту сведений об участии делегации США в "Астана-9" пока нет".

Девятый раунд переговоров по Сирии пройдет в столице Казахстана Астане 14-15 мая.

Ранее пресс-служба МИД Казахстана сообщала, что все участники Астанинского процесса подтвердили свое участие в переговорах. В них примут участие делегации государств-гарантов - России, Турции и Ирана, а также правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции.

В качестве наблюдателей, по данным МИД Казахстана, во встрече примут участие делегация ООН под руководством спецпосланника генсекретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры и делегация Иордании.