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Дальнее зарубежье 13.05.2018 18:48

Участие США переговорах по Сирии в Астане пока под вопросом - источник

Подтверждения об участии делегации США в девятом раунде переговоров по Сирии в Астане еще не получено, сообщил агентству "Интерфакс-Казахстан" информированный источник.

"Участие представителей США пока не подтверждено, этот вопрос пока остается под вопросом", - сказал собеседник агентства.

Между тем, в пресс-службе МИД Казахстана отметили, что " к этому моменту сведений об участии делегации США в "Астана-9" пока нет".

Девятый раунд переговоров по Сирии пройдет в столице Казахстана Астане 14-15 мая.

Ранее пресс-служба МИД Казахстана сообщала, что все участники Астанинского процесса подтвердили свое участие в переговорах. В них примут участие делегации государств-гарантов - России, Турции и Ирана, а также правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции.

В качестве наблюдателей, по данным МИД Казахстана, во встрече примут участие делегация ООН под руководством спецпосланника генсекретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры и делегация Иордании.

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Тэги: КАЗАХСТАН, США, УЧАСТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]