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Дальнее зарубежье 13.05.2018 19:24

Администрация Трампа надеется на стремление Ким Чен Ына к стратегическим изменениям - госсекретарь США

Госсекретарь США Майк Помпео в воскресенье заявил, что в преддверии саммита лидеров США и КНДР Вашингтон надеется на стремление Ким Чен Ына к стратегическим изменениям, сообщает канал "Фокс ньюс".

"Остается еще много работы. Мы очень внимательны к рискам, но весьма надеемся на то, что Ким Чен Ын хочет совершить стратегические изменения. Стратегические изменения в направлении (развития) его страны и его народа. И если он к этому готов, то президент Трамп готов гарантировать ему успешный переход", - заявил М.Помпео.

Он отметил, что пока администрация Дональда Трампа все еще далека от своих целей в преддверии саммита, назначенного на 12 июня в Сингапуре.

Президент США ранее заявлял, что ожидает "успешной встречи" с Ким Чен Ыном.

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Тэги: США, КНДР, ГОССЕКРЕТАРЬ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]