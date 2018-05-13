Администрация Трампа надеется на стремление Ким Чен Ына к стратегическим изменениям - госсекретарь США

Госсекретарь США Майк Помпео в воскресенье заявил, что в преддверии саммита лидеров США и КНДР Вашингтон надеется на стремление Ким Чен Ына к стратегическим изменениям, сообщает канал "Фокс ньюс".
"Остается еще много работы. Мы очень внимательны к рискам, но весьма надеемся на то, что Ким Чен Ын хочет совершить стратегические изменения. Стратегические изменения в направлении (развития) его страны и его народа. И если он к этому готов, то президент Трамп готов гарантировать ему успешный переход", - заявил М.Помпео.
Он отметил, что пока администрация Дональда Трампа все еще далека от своих целей в преддверии саммита, назначенного на 12 июня в Сингапуре.
Президент США ранее заявлял, что ожидает "успешной встречи" с Ким Чен Ыном.
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