США хотят работать с ЕС над новым соглашением по иранскому атому - Помпео

Вашингтон рассчитывает на взаимодействие с европейскими партнерами ("евротройка" - Великобритания, Франция и ФРГ) над новым соглашением по иранской ядерной программе, заявил в интервью "Фокс ньюс" госсекретарь США Майк Помпео.
"Я надеюсь, что мы сможем выработать соглашение, которое действительно работает, которое действительно защищает мир от плохого поведения Ирана, не только от их ядерной программы, но и от их ракетной программы, и их плохого поведения в целом. И я буду тесно работать с европейцами, чтобы попытаться и достичь этого", - сказал М.Помпео.
Также госсекретарь США назвал абсурдным предположение, что отношения между Ираном и Израилем осложнились в последнее время из-за решения США выйти соглашения по иранскому атому. Он заявил, что во время действия соглашения по иранскому атому Тегеран поддерживал ливанское военизированное шиитское движение "Хезболла", повстанцев-хуситов в Йемене, а также запускал ракеты по Саудовской Аравии.
"Теперь они запустили ракеты по Израилю... Они видели, что Европа наложила (...) санкции на их ракетную программу во время СВПД. Я думаю, что президент Ирана Хасан Рухани и глава МИД Ирана Джавад Зариф должны объяснить, почему во время действия этого соглашения Иран продолжил свой марш по Ближнему Востоку", - заявил М.Помпео.
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