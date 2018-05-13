Полиция Тбилиси стягивает дополнительные силы к проспекту Руставели, где проходит акция протеста

Дополнительные силы полиции стягиваются к проспекту Руставели в Тбилиси, где сторонники крайне правых сил попытались прорваться на акцию противников жесткой правительственной борьбы с наркотиками, сообщают в воскресенье грузинские СМИ.
После возобновления протестов у парламента группы сторонников крайне правых и националистических организаций вышли в воскресенье на контракцию. Участников двух акций друг от друга отделяет кордон полиции.
Сообщается, что сторонники правых сил выдвинули ультиматум участникам акции перед парламентом с требованием покинуть в течение часа проспект Руставели. Периодически происходят отдельные стычки между участниками двух акций, сообщают местные СМИ.
Кроме того, по данным СМИ, сотрудники полиции блокировали Лондонский парк в Тбилиси, где собрались представители ультраправой организации "Национальное единство Грузии". Полицейские не позволяют им покинуть территорию парка.
Организаторы антиправительственной акции перед парламентом заявили журналистам, что в случае, если полиция не защитит их от агрессивных групп националистов, они примут меры для самообороны.
В администрации правительства Грузии сообщили журналистам, что премьер-министр Георгий Квирикашвили в эти минуты собирается провести специальный брифинг. Тема брифинга не уточняется, однако предположительно премьер сделает заявление по событиям на проспекте Руставели.
Организованный протест молодежи в грузинской столице начался в субботу после проведенной в двух ночных клубах Тбилиси спецоперации по задержанию торговцев наркотиками. На площади перед парламентом собрались несколько тысяч человек. На акции прозвучали требования об отставке премьер-министра и министра внутренних дел, которые якобы ответственны за проведенную спецоперацию в ночных клубах электронной музыки, весьма популярных среди туристов.
Операция по противодействию наркоторговле проводилась в ночных клубах "Басиани" и "Галери" в ночь на 12 мая. В заявлении МВД по ее итогам говорилось, что ведомство вместе с прокуратурой продолжает борьбу с наркоторговцами. Между тем посетители клубов, в которых прошла операция, заявляли, что подверглись насилию и были унижены.
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