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Регион 13.05.2018 21:25

Пашинян на совещании правительства Армении назвал подготовку к парламентским выборам первоочередной задачей

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на совещании в воскресенье призвал новых членов правительства немедленно приступить к работе, назвал подготовку к парламентским выборам приоритетной политической задачей.

"Есть оперативные задачи, которые необходимо быстро решить. С политической точки зрения приоритет нашего правительства - подготовить Армению к внеочередным парламентским выборам, но до этого необходимо достичь серьезных результатов", - сказал Н.Пашинян.

По его словам, общество должно чувствовать, что именно оно сформировало это правительство, необходимы реформы в ряде сфер.

"Это означает новые подходы, новую культуру работы. Необходимо подготовить и представить парламенту программу правительства", - отметил Н.Пашинян.

Лидер протестного движения, депутат парламента Армении Н.Пашинян был избран премьер-министром страны 8 мая после нескольких недель акций протеста против назначения главой правительства бывшего президента и лидера Республиканской партии Сержа Саргсяна.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, СОВЕЩАНИЕ, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]