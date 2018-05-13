Пашинян на совещании правительства Армении назвал подготовку к парламентским выборам первоочередной задачей

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на совещании в воскресенье призвал новых членов правительства немедленно приступить к работе, назвал подготовку к парламентским выборам приоритетной политической задачей.

"Есть оперативные задачи, которые необходимо быстро решить. С политической точки зрения приоритет нашего правительства - подготовить Армению к внеочередным парламентским выборам, но до этого необходимо достичь серьезных результатов", - сказал Н.Пашинян.

По его словам, общество должно чувствовать, что именно оно сформировало это правительство, необходимы реформы в ряде сфер.

"Это означает новые подходы, новую культуру работы. Необходимо подготовить и представить парламенту программу правительства", - отметил Н.Пашинян.

Лидер протестного движения, депутат парламента Армении Н.Пашинян был избран премьер-министром страны 8 мая после нескольких недель акций протеста против назначения главой правительства бывшего президента и лидера Республиканской партии Сержа Саргсяна.